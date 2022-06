LIVE Italia-Germania 0-0 calcio, Nations League in DIRETTA: sale l’intensità degli Azzurri (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Bell’inserimento di Frattesi che perde l’attimo giusto per calciare! 27? GORETZKA! Conclusione alta sulla traversa: aveva perso un pallone sciocco l’Italia in fase d’impostazione. 26? FLORENZI RESPINGE SU MULLER! Il trequartista tedesco era stato perso da Cristante, si è immolato il capitano della nostra Nazionale. 25? Molto lento il fraseggio della Germania che non vuole affrettare i tempi. 24? DOPPIO TUNNEL DI PELLEGRINI! Poi il pallone non arriva a Scamacca, ma che giocata del capitano della Roma! 23? Fallo di Acerbi su Werner e può risalire la corrente la Germania che da qualche minuto sta subendo qualcosa in più. 22? Bello scambio fra Pellegrini e Politano che si interscambiano e non danno punti di riferimento alla difesa teutonica. 21? Bastoni ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Bell’inserimento di Frattesi che perde l’attimo giusto per calciare! 27? GORETZKA! Conclusione alta sulla traversa: aveva perso un pallone sciocco l’in fase d’impostazione. 26? FLORENZI RESPINGE SU MULLER! Il trequartista tedesco era stato perso da Cristante, si è immolato il capitano della nostra Nazionale. 25? Molto lento il fraseggio dellache non vuole affrettare i tempi. 24? DOPPIO TUNNEL DI PELLEGRINI! Poi il pallone non arriva a Scamacca, ma che giocata del capitano della Roma! 23? Fallo di Acerbi su Werner e può risalire la corrente lache da qualche minuto sta subendo qualcosa in più. 22? Bello scambio fra Pellegrini e Politano che si interscambiano e non danno punti di riferimento alla difesa teutonica. 21? Bastoni ...

