LIVE Italia-Germania 0-0 calcio, Nations League in DIRETTA: discreto avvio degli Azzurri (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? Frattesi! Recupera palla e tenta la conclusione da fuori di prima intenzione: largo. 15? DONNARUMMA RESPINGE SU GNABRY! Bella iniziativa del numero 10 della Germania che salta Biraghi e Pellegrini: attento l’estremo difensore azzurro. 14? Lancio in avanti di Florenzi verso Frattesi e Politano: nessuno dei due ci può arrivare e Rudiger chiude. 12? Il canovaccio della partita appare definito: l’Italia attende, la Germania palleggia, ma sinora senza particolare pericolosità. 11? Bel cambio di gioco di Goretzka su Henrichs, ma il terzino tedesco spreca tutto. 10? Werner punta Acerbi, va sull’esterno e non riesce a mettere un cross competitivo in area di rigore. Si è comportata bene la difesa dell’Italia. 9? Scamacca! Destro largo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16? Frattesi! Recupera palla e tenta la conclusione da fuori di prima intenzione: largo. 15? DONNARUMMA RESPINGE SU GNABRY! Bella iniziativa del numero 10 dellache salta Biraghi e Pellegrini: attento l’estremo difensore azzurro. 14? Lancio in avanti di Florenzi verso Frattesi e Politano: nessuno dei due ci può arrivare e Rudiger chiude. 12? Il canovaccio della partita appare definito: l’attende, lapalleggia, ma sinora senza particolare pericolosità. 11? Bel cambio di gioco di Goretzka su Henrichs, ma il terzino tedesco spreca tutto. 10? Werner punta Acerbi, va sull’esterno e non riesce a mettere un cross competitivo in area di rigore. Si è comportata bene la difesa dell’. 9? Scamacca! Destro largo ...

