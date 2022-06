LIVE Italia-Germania 0-0 calcio | Nations League in DIRETTA | comincia il secondo tempo a Bologna!

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Ammonito Pellegrini per un intervento piuttosto scomposto su Goretzka. 50? TONALI!! Buon appoggio di Scamacca sul centrocampista del Milan: Neuer blocca sullo stop troppo lungo. 49? Scamacca non riesce ad agganciare il pallone sulla rimessa laterale di Frattesi. 48? Neuer con un pessimo appoggio regala und’angolo all’. 47? SCAMACCA! Riesce solo a pizzicare il pallone! Grande giocata di Politano sulla destra, si smacca il nostro centravanti, ma non riesce a trovare ilgiusto sul colpo di testa! 46? Bastoni si propone e guadagna il fallo laterale sulla carambola su Sané.ILDI! 21.45 Laha ...

fattoquotidiano : Mosca: ‘Le forze ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk’. Cnn: ‘Usa contro piano Italia’. Kuleba attacca Macr… - matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - zazoomblog : LIVE Italia-Germania 0-0 calcio Nations League in DIRETTA: sale l’intensità degli Azzurri - #Italia-Germania… - fanpage : L'Italia dimostra di esserci! ?????? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Italia Germania 0-0 LIVE: squadre a riposo dopo la prima frazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https… -

ASCOLTA Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la Nations League trae Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall'Ara,e Germania si affrontano nel match valido per la prima giornata della Nations League 2022 - 23. CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGermania MOVIOLA 1 ......Latina 60 - 71 Grandissima intensità per la gara che metteva in palio il terzo posto in. ...allenatore Tommaso Moscovini (Team Up Roma) Il programma delle Finali Nazionali 2022 Tutte le gare...45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Gara equilibrata tra Italia e Germania: dopo un inizio timido gli azzurri tessono interessanti trame di gioco, soprattutto sull'asse Frattesi-Scamacca, entrambi ispirati ...46' - La seconda frazione di gioco riprende con la Germania sul punto di battuta. SECONDO TEMPO 45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. Gara equilibrata tra Italia e Germania: dopo un ...