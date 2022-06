LIVE Italia-Germania 0-0 calcio, Nations League in DIRETTA: buon primo tempo degli Azzurri (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Un primo tempo discreto per gli Azzurri che si sono resi pericolosi con il palo di Scamacca e con altre iniziative di Frattesi. La Germania ha controllato a lungo il possesso, ma non ha mai affondato il colpo. FINISCE IL primo tempo! 0-0 FRA Italia E Germania. 45? Biraghi sradica il pallone a Gnabry, poi è lungo il lancio per Scamacca. 44? Ha delle difficoltà l’Italia a gestire il possesso quando recupera la palla: c’è un po’ di imprecisione. 43? Ritmi della partita nuovamente blandi: palleggia con calma la Germania e attende l’Italia. 42? Cristante fa carambolare il pallone addosso a Werner: rimessa dal fondo per ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33 Undiscreto per gliche si sono resi pericolosi con il palo di Scamacca e con altre iniziative di Frattesi. Laha controllato a lungo il possesso, ma non ha mai affondato il colpo. FINISCE IL! 0-0 FRA. 45? Biraghi sradica il pallone a Gnabry, poi è lungo il lancio per Scamacca. 44? Ha delle difficoltà l’a gestire il possesso quando recupera la palla: c’è un po’ di imprecisione. 43? Ritmi della partita nuovamente blandi: palleggia con calma lae attende l’. 42? Cristante fa carambolare il pallone addosso a Werner: rimessa dal fondo per ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ITALIA-GERMANIA 0-0: Frattesi e Scamacca on fire, c'è l'intervallo! - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Italia Germania 0-0 LIVE: Scamacca colpisce il palo! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Italia Germania 0-0 LIVE: Scamacca colpisce il palo! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - mcrisj01 : RT @vaccaronni: 'La Juve dovrebbe fare un altro grande colpo a centrocampo. #Milinkovic Savic gradirebbe i bianconeri ma Lotito non vuole c… -