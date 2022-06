LIVE Italia-Cina volley femminile, Nations League in DIRETTA: esame importante per le azzurre dal profumo di Mondiale (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la quinta giornata della Nations League di volley femminile 2022. L’Italia, che sta gareggiando ad Ankara in questa prima fase, affronterà la Cina nel quarto ed ultimo match previsto in questa settimana, dopo la sconfitta contro la Turchia e le vittorie contro Belgio e Olanda, le azzurre vanno nuovamente a caccia di conferme contro la forte Cina. L’Italia di Davide Mazzanti, dopo un inizio complesso contro la Turchia, è stata capace di rialzarsi e di ottenere due importanti successi contro ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la quinta giornata delladi2022. L’, che sta gareggiando ad Ankara in questa prima fase, affronterà lanel quarto ed ultimo match previsto in questa settimana, dopo la sconfitta contro la Turchia e le vittorie contro Belgio e Olanda, levanno nuovamente a caccia di conferme contro la forte. L’di Davide Mazzanti, dopo un inizio complesso contro la Turchia, è stata capace di rialzarsi e di ottenere due importanti successi contro ...

