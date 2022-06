LIVE Italia-Cina volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre a caccia di conferme! (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 La formazione cinese ha invece fino a queso momento disputato due partite, nella prima ha superato l’Olanda (3-1), nella seconda ha invece avuto la meglio sulla Turchia (3-1). 14:40 Si tratta del quarto ed ultimo match della settimana per le azzurre che, dopo la sconfitta inaugurale contro la Turchia e dopo le vittorie contro Belgio e Olanda, oggi vanno a caccia di ulteriori conferme contro la Cina. 14:37 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la quinta giornata della Nations League di volley femminile 2022. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 La formazione cinese ha invece fino a queso momento disputato due partite, nella prima ha superato l’Olanda (3-1), nella seconda ha invece avuto la meglio sulla Turchia (3-1). 14:40 Si tratta del quarto ed ultimo match della settimana per leche, dopo la sconfitta inaugurale contro la Turchia e dopo le vittorie contro Belgio e Olanda, oggi vanno adi ulteriori conferme contro la. 14:37 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la quinta giornata delladi2022. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - CalcioShowTV : ITALIA vs GERMANIA LIVE REACTION Vi aspetto alle ore 20:00 su Twitch >> - famigliasimpson : @MarisaBasile12 ???? siamo noi siamo noi I campioni dell'Italia siamo noi ?? tu dici e non ero mica li per il radio l… - SkyTG24 : “In futuro con schemi di traffico semaforico potremo creare direttrici privilegiate: più di un’onda verde. Su… - SkyTG24 : “La #sostenibilità va oltre l’elettrificazione delle auto. Dobbiamo introdurre una sorta di economia circolare anch… -