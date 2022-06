LIVE Italia-Cina volley femminile, Nations League in DIRETTA: azzurre a caccia di conferme, si parte alle 15:15 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Vi ricordiamo che l’Italia ha bisogno di maCinare punti e vittorie in questa fase, perchè solo le prime sette della classifica, più la Turchia, in quanto paese organizzatore, si qualificheranno alla fase finale del torneo. 14:55 Quella di oggi sarà una sfida che sulla carta potrebbe decidere l’oro mondiale ad ottobre, a causa dell’assenza di Zhu Ting e di tutte le titolari azzure, i valori che vedremo in campo oggi non saranno naturalmente veritieri. 14:52 A causa del prolungarsi degli scorsi match la partita, inizialmente programmata alle 15:00, non inizierà prima delle 15:15. 14:49 La migliore azzurra della tre giorni è stata Sylvia Nwakalor che, prima della giornata di oggi, è la capocannoniere del torneo con ben 61 punti. 14:46 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Vi ricordiamo che l’ha bisogno di mare punti e vittorie in questa fase, perchè solo le prime sette della classifica, più la Turchia, in quanto paese organizzatore, si qualificheranno alla fase finale del torneo. 14:55 Quella di oggi sarà una sfida che sulla carta potrebbe decidere l’oro mondiale ad ottobre, a causa dell’assenza di Zhu Ting e di tutte le titolari azzure, i valori che vedremo in campo oggi non saranno naturalmente veritieri. 14:52 A causa del prolungarsi degli scorsi match la partita, inizialmente programmata15:00, non inizierà prima delle 15:15. 14:49 La migliore azzurra della tre giorni è stata Sylvia Nwakalor che, prima della giornata di oggi, è la capocannoniere del torneo con ben 61 punti. 14:46 ...

