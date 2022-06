LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: ultimi giri! Ferrari #71 al top, 5° posto l’Audi #46 di Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.53 Molina attacca Gounon! Lotta per il secondo posto. 23.50 Bandiera verde! Si riparte! 23.50 Mancano 8 minuti per decidere la 1000km del Paul Ricard. Gounon ha dei doppiati davanti, non potrà attaccare nell’immediato il leader della gara. Fuoco è pronto per ripartire. 23.47 Siamo pronti per una ripartenza che si preannuncia oltremodo interessante. Mancano 12 minuti alla fine con Fuoco (Ferrari) al comando su Gounon (Mercedes). Segue Molina (Ferrari) davanti ad Hesse (BMW) e Vervisch (Audi). 23.45 SC in pista! Si dovrebbe ripartire a 15 minuti dalla fine! 23.42 Problemi per Lucas Auer (Winward Racing #57), auto terza in Silver. Potrebbe entrare la SC, siamo in regime di FCY. 23.40 Bandiera nera per la Lamborghini di ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.53 Molina attacca Gounon! Lotta per il secondo. 23.50 Bandiera verde! Si riparte! 23.50 Mancano 8 minuti per decidere la 1000km del. Gounon ha dei doppiati davanti, non potrà attaccare nell’immediato il leader della gara. Fuoco è pronto per ripartire. 23.47 Siamo pronti per una ripartenza che si preannuncia oltremodo interessante. Mancano 12 minuti alla fine con Fuoco () al comando su Gounon (Mercedes). Segue Molina () davanti ad Hesse (BMW) e Vervisch (Audi). 23.45 SC in pista! Si dovrebbe ripartire a 15 minuti dalla fine! 23.42 Problemi per Lucas Auer (Winward Racing #57), auto terza in Silver. Potrebbe entrare la SC, siamo in regime di FCY. 23.40 Bandiera nera per la Lamborghini di ...

