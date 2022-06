LIVE Adriatica Ionica Race 2022, prima tappa in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino la fuga, 40 km all’arrivo (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 32 km all’arrivo. Il gruppo è ormai a 20”. 14.29 Andatura elevata nel plotone, ora spezzatosi in due tronconi. Purtroppo ha perso le ruote Matteo Malucelli, uno dei favoriti della vigilia in caso di arrivo in volata. 14.26 40 km all’arrivo, sempre i quattro azzurri davanti. Questi i loro nomi e le rispettive compagini: Matteo Donegà (CT Friuli), Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due), Federico Burchio (Work Service-Vitalcare-Dynatek) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). gruppo a circa trenta secondi. 14.23 Sin da ora vi diamo appuntamento alla DIRETTA LIVE della frazione di domani, con lo spettacolare arrivo in salita sul Monte Grappa. La mitica cima ha ospitato un traguardo di tappa ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 32 km. Ilè ormai a 20”. 14.29 Andatura elevata nel plotone, ora spezzatosi in due tronconi. Purtroppo ha perso le ruote Matteo Malucelli, uno dei favoriti della vigilia in caso di arrivo in volata. 14.26 40 km, sempre i quattro azzurri davanti. Questi i loro nomi e le rispettive compagini: Matteo Donegà (CT Friuli), Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due), Federico Burchio (Work Service-Vitalcare-Dynatek) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).a circa trenta secondi. 14.23 Sin da ora vi diamo appuntamento alladella frazione di domani, con lo spettacolare arrivo in salita sul Monte Grappa. La mitica cima ha ospitato un traguardo di...

Advertising

infoitsport : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, prima tappa in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino la fuga, 40 km all'arrivo - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 prima tappa in DIRETTA: quattro italiani in fuga gruppo a oltre 3?. 65 km all’arriv… - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 prima tappa in DIRETTA: 110 km all’arrivo quattro fuggitivi conservano 4’15” sul gr… - SpazioCiclismo : Ci siamo! Segui con noi in diretta integrale la prima tappa della Adriatica Ionica Race #AIRace22 - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 prima tappa in DIRETTA: Lorenzo Fortunato punta al bis presenti tanti giovani itali… -