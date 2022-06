LIVE Adriatica Ionica Race 2022 | prima tappa in DIRETTA | 96 km all’arrivo | quattro fuggitivi conservano 3’25” sul gruppo

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Accelerata delche abbassa il distacco a”. Mancano 30 km al traguardo volante di Capriva del Friuli. 13.08 Nessuno tra iattaccanti ha mai conquistato una vittoria ditra i professionisti, ma Zurlo l’anno scorso si è imposto in una frazione del Giro del Friuli. Lui e Donegà sono i più giovani del drappello (entrambi classe ’98). 13.05 Finora gli atleti non si sono risparmiati: media vicina ai 47 km/h quando siamo prossimi alle due ore di corsa, il lungo tramo iniziale in leggera discesa ha favorito un ritmo alto già dai primi colpi di pedale. 13.02 Veniamo al racconto della: la carovana ha percorso 85 km, ne mancano 105...