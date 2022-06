L'Italia è lunga e stretta, per questo si blocca (Di sabato 4 giugno 2022) Sopravvenuto incidente ferroviario linea alta velocità Roma-Napoli. Direzione Napoli. Locomotore di coda deragliato. Disagi gravi. Passeggeri spaventati. Sospeso traffico ferroviario da nord a sud. Perfino da sud a nord. Insurrezione immediata del cazzone medio, talora medio-alto, sui social media: “La solita Italia”; “Fanno l’alta velocità poi guarda cosa capita”; “Deraglia un vagone e si blocca un paese”; “Ladri e incapaci”. Perciò. Stringate notizie al cazzone medio, talora medio-alto. Il paese non è largo e non è corto, è lungo e stretto. Ecco perché si blocca. Draghi l’ha trovato così. Non è colpa dei fascisti. Nemmeno dei comunisti. Pfizer forse, magari la Nato. Il reddito di belinanza sta arrivando comunque. Portare pazienza. Nell’attesa, forzare all’acme le potenzialità del cervello: è stato Putin a deragliare Zelensky, non ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) Sopravvenuto incidente ferroviario linea alta velocità Roma-Napoli. Direzione Napoli. Locomotore di coda deragliato. Disagi gravi. Passeggeri spaventati. Sospeso traffico ferroviario da nord a sud. Perfino da sud a nord. Insurrezione immediata del cazzone medio, talora medio-alto, sui social media: “La solita”; “Fanno l’alta velocità poi guarda cosa capita”; “Deraglia un vagone e siun paese”; “Ladri e incapaci”. Perciò. Stringate notizie al cazzone medio, talora medio-alto. Il paese non è largo e non è corto, è lungo e stretto. Ecco perché si. Draghi l’ha trovato così. Non è colpa dei fascisti. Nemmeno dei comunisti. Pfizer forse, magari la Nato. Il reddito di belinanza sta arrivando comunque. Portare pazienza. Nell’attesa, forzare all’acme le potenzialità del cervello: è stato Putin a deragliare Zelensky, non ...

