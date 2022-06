L’Italia 1-1 con la Germania, prima uscita di Nations League (Di sabato 4 giugno 2022) L'Italia pareggia 1-1 con la Germania nella prima uscita di Nations League, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. In gol gli Azzuri con Pellegrini al 70' e poi la rete dei tedeschi al 73' con Kimmich. Per gli Azzurri prova migliore rispetto alla gara persa contro l’Argentina. Dopo un buon avvio dei tedeschi, L’Italia guadagna campo: Scamacca colpisce un palo, Gnabry sfiora il vantaggio. Nella ripresa Mancini perde Politano, entra il giovane Gnonto (classe 2003) che serve a Pellegrini l’assist del vantaggio. Ma due minuti più tardi Kimmich risolve una mischia e fa 1-1. E’ il risultato con cui si chiude un match positivo per L’Italia. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 4 giugno 2022) L'Italia pareggia 1-1 con lanelladi, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. In gol gli Azzuri con Pellegrini al 70' e poi la rete dei tedeschi al 73' con Kimmich. Per gli Azzurri prova migliore rispetto alla gara persa contro l’Argentina. Dopo un buon avvio dei tedeschi,guadagna campo: Scamacca colpisce un palo, Gnabry sfiora il vantaggio. Nella ripresa Mancini perde Politano, entra il giovane Gnonto (classe 2003) che serve a Pellegrini l’assist del vantaggio. Ma due minuti più tardi Kimmich risolve una mischia e fa 1-1. E’ il risultato con cui si chiude un match positivo per

Advertising

CarloCalenda : Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centr… - riotta : Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Ita… - elio_vito : Tajani ha annunciato con toni trionfali l'ingresso in Forza Italia della on.Rostan, eletta con LeU, passata in Ital… - gabrieleburini : L’amore conta con Flavio, Buonanotte all’Italia con il Principe. Invidio chi l’ha viste live #Ligabue #campovolo - livic751 : RT @MNPaolo: a Bologna l' italia pareggia con la Tanzania e i telecronisti chiamano l' Inno Nazionele il canto degli Italiani -