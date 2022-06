L’Iraq tra la crisi ucraina e il ruolo dell’Italia per la stabilizzazione (Di sabato 4 giugno 2022) All’interno della crisi globale prodotta dall’invasione russa dell’ucraina, L’Iraq ha scelto una posizione attendista. Baghdad ha deciso di allinearsi alla dichiarazione della Lega Araba del 28 febbraio con l’intento tattico di non voler offendere nessuno e di chiedere semplicemente una “soluzione diplomatica”. Ma ha anche preferito l’astensione nel voto con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 marzo condannava l’attacco di Vladimir Putin a Kiev. Come altri Paesi, L’Iraq ha scelto di non essere presente nella crisi. Una passività legata anche a sensibilità interne: i cittadini iracheni aspettano da otto mesi un nuovo governo, ancora non uscito dalle discussioni che hanno seguito le elezioni legislative dell’ottobre 2021. Moqtada al-Sadr, l’eclettico leader clericale la cui piattaforma ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) All’interno dellaglobale prodotta dall’invasione russa dell’ha scelto una posizione attendista. Baghdad ha deciso di allinearsi alla dichiarazione della Lega Araba del 28 febbraio con l’intento tattico di non voler offendere nessuno e di chiedere semplicemente una “soluzione diplomatica”. Ma ha anche preferito l’astensione nel voto con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 marzo condannava l’attacco di Vladimir Putin a Kiev. Come altri Paesi,ha scelto di non essere presente nella. Una passività legata anche a sensibilità interne: i cittadini iracheni aspettano da otto mesi un nuovo governo, ancora non uscito dalle discussioni che hanno seguito le elezioni legislative dell’ottobre 2021. Moqtada al-Sadr, l’eclettico leader clericale la cui piattaforma ...

