L’ipotesi del Governo: mascherine obbligatorie su bus, metro, treni e aerei anche dopo il 15 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) Roma – Obbligo mascherina al chiuso contro il covid anche dopo il 15 giugno in alcuni settori? “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse, ma non è detto, sugli aerei”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite del ‘Live In’ di SkyTg24. “La situazione, anche alla valutazione della cabina di regia di ieri, evidenzia una netta riduzione dell’incidenza cumulativa che si è abbassata a 207 casi su 100mila abitanti; si è abbassato l’indice di trasmissibilità e anche una riduzione dell’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. Gli indicatori sono tutti favorevoli ma non dobbiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Roma – Obbligo mascherina al chiuso contro il covidil 15in alcuni settori? “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, suia lunga percorrenza e forse, ma non è detto, sugli”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), ospite del ‘Live In’ di SkyTg24. “La situazione,alla valutazione della cabina di regia di ieri, evidenzia una netta riduzione dell’incidenza cumulativa che si è abbassata a 207 casi su 100mila abitanti; si è abbassato l’indice di trasmissibilità euna riduzione dell’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. Gli indicatori sono tutti favorevoli ma non dobbiamo ...

Advertising

blidonni : RT @lucianoghelfi: Nell’arco di 24 ore #Conte, #Letta e #Salvini si sono espressi contro l’ipotesi che i governi dì unità nazionale continu… - giovanbosco : @mariolavia 'Ma lei la vede l'ipotesi che Draghi succeda a Draghi? Sì, non è un'ipotesi da escludere' intervista a Renzi del 4/6/2022 !!!! - sportli26181512 : Pescara, tifosi espongono uno striscione contro il ritorno di Zeman: L'ipotesi del ritorno del boemo in Abruzzo, no… - Marc30680 : RT @Fenomenologo1: @Zheloconti @campeggiani @Sign_Chester @ZUrraaaanaty Ormai è troppo tardi. Avrebbero dovuto dire no, appena si paventava… - CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: Nell’arco di 24 ore #Conte, #Letta e #Salvini si sono espressi contro l’ipotesi che i governi dì unità nazionale continu… -