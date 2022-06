L’incubo di ritorno da Gardaland: sei ragazze molestate sul treno Peschiera del Garda-Milano (Di sabato 4 giugno 2022) Mai viaggio in treno fu più lungo e spaventoso per le sei ragazze che, di ritorno da una giornata trascorsa a Gardaland, sono state molestate sessualmente sul treno che le stava riportando a Milano. Le amiche, che hanno tutte tra i 16 e i 17 anni, quattro milanesi e due di Pavia, hanno vissuto veri momenti di terrore lo scorso 2 giugno, quando a bordo del regionale 2640 che da Peschiera del Garda (Verona) doveva portarle nel capoluogo lombardo, sono state aggredite dallo stesso gruppo di giovani già protagonista dei disordini nella città lagunare. Le molestie sul treno Sei amiche di ritorno da Gardaland denunciano di essere state ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Mai viaggio infu più lungo e spaventoso per le seiche, dida una giornata trascorsa a, sono statesessualmente sulche le stava riportando a. Le amiche, che hanno tutte tra i 16 e i 17 anni, quattro milanesi e due di Pavia, hanno vissuto veri momenti di terrore lo scorso 2 giugno, quando a bordo del regionale 2640 che dadel(Verona) doveva portarle nel capoluogo lombardo, sono state aggredite dallo stesso gruppo di giovani già protagonista dei disordini nella città lagunare. Le molestie sulSei amiche didadenunciano di essere state ...

sirsetbulismo : 2 Svezia Italia 1-0 Playoff per i Mondiali in Russia, gli svedesi passano in casa 1-0 con autogol di de Rossi. Al r… - ilgiornale : Con #Quota102 vicina al capolinea, resta poco tempo per trovare una soluzione alle pensioni. Si riaccende l'incubo… - duesoli : RT @TeatroDuse: #duse2122 grande ritorno di @KelleddaMurgia con ‘Don Giovanni, l’incubo elegante’ in scena 26 e 27 maggio. Prenota la tua p… -