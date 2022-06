Libero: Mancini non si era mai lamentato tanto, ha fatto notare una certa insofferenza al suo ruolo (Di sabato 4 giugno 2022) Lo spirito della Nazionale sembra essersi incrinato anche per Mancini, non solo per alcuni calciatori. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. “Roberto Mancini si è lamentato di più negli ultimi quattro giorni che nei quattro anni precedenti. Non si era mai concesso alla negatività o al pessimismo e mai aveva accampato scuse per i mancati risultati, anche perché questi ultimi arrivavano a raffica, al contrario dell’ultimo anno”. Ieri ha persino sbottato sulla questione Zaccagni-Lazzari, che hanno lasciato Coverciano senza alcun motivo valido. “Non c’era mai stata una polemica, nemmeno un accenno, ora invece monta al primo episodio controverso. È bastato un anno grigio per invertire il rapporto tra gli azzurri e la Nazionale? Così pare. Non solo per i calciatori: anche Mancini, tra le pieghe delle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Lo spirito della Nazionale sembra essersi incrinato anche per, non solo per alcuni calciatori. Lo scrive, su, Claudio Savelli. “Robertosi èdi più negli ultimi quattro giorni che nei quattro anni precedenti. Non si era mai concesso alla negatività o al pessimismo e mai aveva accampato scuse per i mancati risultati, anche perché questi ultimi arrivavano a raffica, al contrario dell’ultimo anno”. Ieri ha persino sbottato sulla questione Zaccagni-Lazzari, che hanno lasciato Coverciano senza alcun motivo valido. “Non c’era mai stata una polemica, nemmeno un accenno, ora invece monta al primo episodio controverso. È bastato un anno grigio per invertire il rapporto tra gli azzurri e la Nazionale? Così pare. Non solo per i calciatori: anche, tra le pieghe delle ...

Advertising

napolista : Libero: #Mancini non si era mai lamentato tanto, ha fatto notare una certa insofferenza al suo ruolo Non c’era st… - enrick81 : @misterf_tweets @CIAfra73 @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @fabriziomico @1vs100tw @alessio_gaudino… - infoitsport : Libero: è ancora Mancini l'uomo giusto per l'Italia? - ilNapolista - Libero_official : Roberto Mancini è ancora l'uomo giusto per questa Nazionale? Il retroscena: gli manca allenare tutti i giorni...… - napolista : Libero: è ancora #Mancini l’uomo giusto per l’Italia? Dire che il ct non si incastra più con la Nazionale è un com… -