Libero difende Gattuso: povero Gennarino, ha solo la colpa di dire ciò che pensa (Di sabato 4 giugno 2022) Libero si lancia in una difesa sperticata di Gennaro Gattuso, preso di mira dai tifosi del Valencia, come già accaduto con quelli del Tottenham, per le frasi pronunciate in passato, ritenute sessiste, razziste e omofobe. In un articolo a firma di Leonardo Iannacci, il quotidiano lo chiama affettuosamente “Gennarino”. “Hanno creato persino un hashtag contro Gennarino: #notoGattuso e stanno imbracciando le doppiette per impallinare un uomo che ha soltanto una colpa: esprime un proprio pensiero. Purtroppo, e ce ne siamo accorti da tempo, sembra vietato esporre con coraggio un’opinione su temi delicati se non si è allineati come vogliono i benpensanti e coloro che impongono con violenza un ideale. Se non si è da quella parte, difatti, fioccano giudizi moralistici di una cattiveria unica e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022)si lancia in una difesa sperticata di Gennaro, preso di mira dai tifosi del Valencia, come già accaduto con quelli del Tottenham, per le frasi pronunciate in passato, ritenute sessiste, razziste e omofobe. In un articolo a firma di Leonardo Iannacci, il quotidiano lo chiama affettuosamente “”. “Hanno creato persino un hashtag contro: #notoe stanno imbracciando le doppiette per impallinare un uomo che ha soltanto una: esprime un proprio pensiero. Purtroppo, e ce ne siamo accorti da tempo, sembra vietato esporre con coraggio un’opinione su temi delicati se non si è allineati come vogliono i benpensanti e coloro che impongono con violenza un ideale. Se non si è da quella parte, difatti, fioccano giudizi moralistici di una cattiveria unica e ...

Advertising

Linkiesta : Gli ucraini non combattono per procura, sono i nostri compagni contro il fascismo È arrivato il momento di aiutare… - napolista : Libero difende #Gattuso: povero Gennarino, ha solo la colpa di dire ciò che pensa “Possiede il coraggio di esprim… - franky94848395 : @Libero_official Strano constatare che tutti tranne L’Italia, nel conflitto, prima di qualsiasi scelta, mettano in… - SHIN_Fafnhir : @Federic14417588 Come difendi un diritto? Come difendi una libertà? In generale come si difende qualunque cosa, con… - dorota1010 : RT @GioFazzolari: 100 giorni di guerra in #Ucraina e di eroica resistenza contro l’invasione russa. Gli ucraini stanno mostrando ai tiranni… -