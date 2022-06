Leonardo Pieraccioni, il lutto improvviso che l’ha devastato: “Saremo sempre insieme…” (Di sabato 4 giugno 2022) Il noto attore e regista nostrano ha ricordato una persona scomparsa in queste ore attraverso un messaggio toccante Il cinquantasettenne fiorentino è tornato proprio quest’anno sul grande schermo. Lo ha fatto con una nuova pellicola da lui diretta intitolata “Il sesso degli angeli”, visibile nelle sale a partire dalla seconda metà del mese di aprile. All’interno del film egli riveste il ruolo del protagonista. Il personaggio da lui interpretato, chiamato “Don Simone”, è un prete toscano che purtroppo si trova in difficoltà a causa dei danni riportati dalla sua parrocchia a causa delle infiltrazioni dell’acqua. Leonardo Pieraccioni (Websource)Per sua immensa fortuna, uno zio ricco gli ha lasciato d’un tratto una grande eredità, ovvero un’attività situata in Svizzera. Il lato comico della vicenda sta nel fatto che, una volta arrivato ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 4 giugno 2022) Il noto attore e regista nostrano ha ricordato una persona scomparsa in queste ore attraverso un messaggio toccante Il cinquantasettenne fiorentino è tornato proprio quest’anno sul grande schermo. Lo ha fatto con una nuova pellicola da lui diretta intitolata “Il sesso degli angeli”, visibile nelle sale a partire dalla seconda metà del mese di aprile. All’interno del film egli riveste il ruolo del protagonista. Il personaggio da lui interpretato, chiamato “Don Simone”, è un prete toscano che purtroppo si trova in difficoltà a causa dei danni riportati dalla sua parrocchia a causa delle infiltrazioni dell’acqua.(Websource)Per sua immensa fortuna, uno zio ricco gli ha lasciato d’un tratto una grande eredità, ovvero un’attività situata in Svizzera. Il lato comico della vicenda sta nel fatto che, una volta arrivato ...

sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: Brunetti era diventato famoso con le commedie degli anni '90 sin dall'esordio nel 1997 con Fuori d'artificio di Leonardo… - Agenzia_Ansa : Brunetti era diventato famoso con le commedie degli anni '90 sin dall'esordio nel 1997 con Fuori d'artificio di Leo… - simonabastiani : Morto 'Er Patata' a soli 55 anni. Lo ricordiamo per la partecipazione a Romanzo Criminale e al film Fuochi d'artif… - ilDifforme : Conosciuto per la sua partecipazione nei film di Leonardo Pieraccioni e Neri Parenti. È stato ritrovato in casa dal… - Leonessa121 : RT @fanpage: Il ricordo di Leonardo Pieraccioni per l'ex collega Roberto Brunetti, detto #erpatata ' -