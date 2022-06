Lecce | neonata registrata con i cognomi di entrambi i genitori | il primo giorno possibile con la sentenza della Corte Costituzionale In

Advertising

GraziaAmelia : RT @NoiNotizie: #Lecce: neonata registrata con i cognomi di entrambi i genitori, il primo giorno possibile con la sentenza della Corte Cost… - NoiNotizie : #Lecce: neonata registrata con i cognomi di entrambi i genitori, il primo giorno possibile con la sentenza della Co… - corrmezzogiorno : #Bari A Lecce primo caso di neonata registrata con doppio cognome -

La primaa cui è stato dato il doppio cognome è nata in Salento precisamente al Vito Fazzi di. La notizia è stata confermata dalla Asl di. Si tratta del primo caso di bambino ......Zeman si conferma mai banale e non le manda a dire allo "Special One" prendendo di mira la...nella capitale sia con la Roma che con la Lazio e altre fortunate esperienze soprattutto ae ...ROMA Il bimbo piange e il doppio cognome spiazza le neo mamme. Per molte di fatto un non problema, per altre un desiderio forte covato da tempo. Una svolta. Di cui si vedranno davvero gli ...E’ probabilmente stato registrato in Salento il primo neonato a cui è stato dato il doppio cognome. Si tratta di una bimba, nata il 31 maggio scorso, che è stata dimessa nella giornata di oggi dal ...