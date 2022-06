Advertising

seguimi2022 : Bolsonaro lancia diverse bombe della verità sul vaccino Covid. ?????????????????? Bolsonaro uno di noi... ?????????????? - yajamer : RT @ChanceGardi: 'Esattamente 8 anni fa, il 2 giugno 2014, Lugansk era sotto un massiccio attacco aereo. In pieno giorno, un aereo Su-25 de… - Claudia19485227 : @AxiaFel E menomale che manda le bombe a Kiev: io le manderei direttamente sul #Cremlino, visto che tutti gli aumen… - francescolett11 : RT @ChanceGardi: 'Esattamente 8 anni fa, il 2 giugno 2014, Lugansk era sotto un massiccio attacco aereo. In pieno giorno, un aereo Su-25 de… - Brownfox_51 : -

Corriere della Sera

... che passi anche per un accordograno, come un accordocessate il fuoco per permetterci di evacuare donne, civili e bambini che sono ormai da 100 giorni sotto lerusse nell'est dell'...... che passi anche per un accordograno, come un accordocessate il fuoco per permetterci di evacuare donne, civili e bambini che sono ormai da 100 giorni sotto lerusse nell'est dell'... Le bombe sul monastero, l’ira di Zelensky: «I russi sapevano che c’erano solo civili dentro» L’attacco su Sviatihirsk Lavra, uno dei più noti monasteri ortodossi della regione di Donetsk. Il presidente: «60 bambini all’interno». Mosca: «Sono stati gli ucraini» ...CALCIOMERCATO - Il Telegraph lancia un'indiscrezione pesante sul tecnico della Roma Mourinho. Il portoghese sarebbe il favorito per la panchina del Psg. Decisiv ...