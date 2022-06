Lazio, Acerbi attende offerte da due top club di Serie A: la situazione (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo il Corriere dello Sport, l’ormai ex difensore della Lazio Francesco Acerbi, starebbe attendendo offerte concrete da Juventus e Milan. Ormai dato per partente da molto tempo, il difensore della Nazionale, non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Nelle scorse settimane si era parlato di uno scambio con Rugani della Juve o con Rebic del Milan. Acerbi ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2012-2013 non lasciando però un grandissimo ricordo. Infatti il difensore aveva collezionato appena 6 presenze e nessuna rete. Acerbi Juve Milan E andata meglio l”esperienza nella capitale dove l’ ex difensore del Sassuolo,nei suoi quattri anni trascorsi in maglia biancoceleste, ha collezionato 135 presenze e messo a segno 9 reti, l’ultima quella decisiva e importante ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo il Corriere dello Sport, l’ormai ex difensore dellaFrancesco, starebbendoconcrete da Juventus e Milan. Ormai dato per partente da molto tempo, il difensore della Nazionale, non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Nelle scorse settimane si era parlato di uno scambio con Rugani della Juve o con Rebic del Milan.ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2012-2013 non lasciando però un grandissimo ricordo. Infatti il difensore aveva collezionato appena 6 presenze e nessuna rete.Juve Milan E andata meglio l”esperienza nella capitale dove l’ ex difensore del Sassuolo,nei suoi quattri anni trascorsi in maglia biancoceleste, ha collezionato 135 presenze e messo a segno 9 reti, l’ultima quella decisiva e importante ...

