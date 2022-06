Lavoro: Bernini, 'salario minimo? rispettare libertà contrattuale' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Per aumentare i salari occorre prima di tutto agire sulla leva della crescita e della produttività. Non a caso, i Paesi che hanno visto migliorare la condizione dei lavoratori sono quelli che negli ultimi trent'anni sono riusciti a incrementare Pil e della produttività". Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Copiare il modello tedesco del salario minimo quindi non è la strada idonea per l'Italia, dove quasi il 90 per cento dei lavoratori è coperto dai contratti collettivi. Per un liberale l'imposizione di un salario minimo per legge sarebbe una violazione della libertà contrattuale e rischierebbe di indurre le piccole imprese a recedere dai contratti nazionali applicando un salario più basso di ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Per aumentare i salari occorre prima di tutto agire sulla leva della crescita e della produttività. Non a caso, i Paesi che hanno visto migliorare la condizione dei lavoratori sono quelli che negli ultimi trent'anni sono riusciti a incrementare Pil e della produttività". Così Anna Maria, presidente dei senatori di Forza Italia. "Copiare il modello tedesco delquindi non è la strada idonea per l'Italia, dove quasi il 90 per cento dei lavoratori è coperto dai contratti collettivi. Per un liberale l'imposizione di unper legge sarebbe una violazione dellae rischierebbe di indurre le piccole imprese a recedere dai contratti nazionali applicando unpiù basso di ...

