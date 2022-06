Laura Maddaloni pensa al GF Vip: parla l’ex naufraga (Di sabato 4 giugno 2022) Clemente Russo ha dichiarato che probabilmente direbbe di no ad un ritorno al GF Vip, ma ha anche aggiunto che la proposta potrebbe arrivare a Laura Maddaloni. Secondo il campione sua moglie sarebbe adatta al reality di Alfonso Signorini e potrebbe farlo tranquillamente dopo L’Isola. In effetti in passato è già successo che un naufrago dopo aver lasciato l’Honduras varcasse la porta rossa nello stesso anno (ad esempio con Francesco Monte nel 2018). Sulla sua possibile partecipazione al GF Vip, Laura Maddaloni è stata vaga e si è limitata a dire che gli altri le dicono che è molto portata per i reality e che le sue decisioni le prende di pancia. Insomma, ad una chiamata di Alfonso Signorini potrebbe dire di sì. E speriamo che Signorini ci faccia davvero un pensierino e che magari la butti in casa ... Leggi su biccy (Di sabato 4 giugno 2022) Clemente Russo ha dichiarato che probabilmente direbbe di no ad un ritorno al GF Vip, ma ha anche aggiunto che la proposta potrebbe arrivare a. Secondo il campione sua moglie sarebbe adatta al reality di Alfonso Signorini e potrebbe farlo tranquillamente dopo L’Isola. In effetti in passato è già successo che un naufrago dopo aver lasciato l’Honduras varcasse la porta rossa nello stesso anno (ad esempio con Francesco Monte nel 2018). Sulla sua possibile partecipazione al GF Vip,è stata vaga e si è limitata a dire che gli altri le dicono che è molto portata per i reality e che le sue decisioni le prende di pancia. Insomma, ad una chiamata di Alfonso Signorini potrebbe dire di sì. E speriamo che Signorini ci faccia davvero un pensierino e che magari la butti in casa ...

