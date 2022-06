L'attrice-regista firma un omaggio sincero alle proprie radici e al cinema, alla sua poesia e a chi, dentro al cinema, ha saputo creare mondi (Di sabato 4 giugno 2022) MARCEL! Genere: commedia drammatica ???Regia: Jasmine Trinca. Con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini Alba Rohrwacher e Maayane Conti (foto di Fabio Zayed). «Dobbiamo la vita all’arte»: Jasmine Trinca, nel suo lungometraggio di esordio, presentato al Festival di Cannes, chiarisce subito quale eredità la sua ideale ed eccentrica artista di strada – mix di memoria e fantasia – consegna alla figlia, dolorosamente in competizione con il cagnolino Marcel per l’affetto materno. Leggi anche › Jasmine Trinca: a Cannes il suo debutto come regista con il film “Marcel!” › Jasmine Trinca: «Oggi so concedermi la leggerezza» ... Leggi su iodonna (Di sabato 4 giugno 2022) MARCEL! Genere: commedia drammatica ???Regia: Jasmine Trinca. Con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini Alba Rohrwacher e Maayane Conti (foto di Fabio Zayed). «Dobbiamo la vita all’arte»: Jasmine Trinca, nel suo lungometraggio di esordio, presentato al Festival di Cannes, chiarisce subito quale eredità la sua ideale ed eccentrica artista di strada – mix di memoria e fantasia – consegnafiglia, dolorosamente in competizione con il cagnolino Marcel per l’affetto materno. Leggi anche › Jasmine Trinca: a Cannes il suo debutto comecon il film “Marcel!” › Jasmine Trinca: «Oggi so concedermi la leggerezza» ...

Advertising

WeCinema : Il premio come miglior attrice va a Zar Amir Ebrahimi per la sua interpretazione in Holy Spider, film del regista i… - TaorminaFilmFe1 : ?? Domenica 5 Giugno, Area Movie, ore 18.00, “Bang Bang Baby: il crime pulp in salsa pop” - incontro con il regista… - zeromega14 : #CruciverbaDelGiorno #AngelinaJolie è un’attrice, regista statunitense e ambasciatrice dell’UNHCR #4giugno 1975 '… - finelinexotta : @ConsumatoF @headandheart__ peccato si perchè il film si basava su una storia tragica dove rosy era l'attrice e io… - 3cinematographe : Una star di The Suicide Squad si è riunita con il regista James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 3, ecco di c… -