L’attivista per il clima che si incatena alla rete durante la semifinale del Roland Garros | VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) Interruzione temporanea durante la semifinale del Roland Garros tra Cilic e Ruud: una attivista per il clima di 22 anni di nome Alizée è entrata in campo durante il terzo set e si è incatenata alla rete in modo da costringere il gioco a fermarsi e attirare su di sé l’attenzione. Esquerdista invade quadra no torneio de Roland Garros. pic.twitter.com/6lkIjbxjLC — Aparecido ???? (@aparecidotheman) June 3, 2022 Indossava una maglietta con su scritto “Restano 1.028 giorni”. Si riferisce al fatto che all’umanità restano soltanto meno di tre anni per rimediare ai danni ambientali fatti. Protester has glued herself on the next….fffssssss get her off #semifinal2 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Interruzione temporanealadeltra Cilic e Ruud: una attivista per ildi 22 anni di nome Alizée è entrata in campoil terzo set e si ètain modo da costringere il gioco a fermarsi e attirare su di sé l’attenzione. Esquerdista invade quadra no torneio de. pic.twitter.com/6lkIjbxjLC — Aparecido ???? (@aparecidotheman) June 3, 2022 Indossava una maglietta con su scritto “Restano 1.028 giorni”. Si riferisce al fatto che all’umanità restano soltanto meno di tre anni per rimediare ai danni ambientali fatti. Protester has glued herself on the next….fffssssss get her off #semifinal2 ...

Advertising

Tg3web : L'artista e attivista Yelena Osipova è scesa in piazza anche oggi, a San Pietroburgo, con i suoi cartelli per la pa… - LiaQuartapelle : Oggi aderisco al digiuno solidale a staffetta per Alaa Abdel El Fattah, l’attivista egiziano in carcere per le sue… - amnestyitalia : Il mondo si mobilita per salvare Alaa Abd-el Fattah, l'attivista simbolo della Primavera araba da 60 giorni in scio… - neXtquotidiano : L’attivista per il clima che si incatena alla rete durante la semifinale del #RolandGarros | VIDEO - FridaeArtemisia : RT @LiaQuartapelle: Oggi aderisco al digiuno solidale a staffetta per Alaa Abdel El Fattah, l’attivista egiziano in carcere per le sue opin… -