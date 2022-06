Advertising

ilpost : La UEFA si è scusata con gli spettatori per i disordini prima della finale di Champions League a Parigi -

Attraverso un comunicato, l'si èper i disordini avvenuti prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid , vinta alla fine da quest'ultima per la 14esima volta nella storia. Tanti tifosi Reds si ...Il Feyenoord si è subito rivolto allaper lamentarsi e chiedere che la procedura di vendita fosse rifatta. Quest'ultima non è all'ordine del giorno dell'e il Feyenoord non vede alcuna ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 4 giugno 2022, si parla del ritorno in campo della Nazionale inglese ma anche del futuro di Cristiano Ronaldo.A sei giorni dalla finale di Parigi sono arrivate le scuse da parte ufficiali per il caos fuori dalla stadio prima del fischio d'inizio. Ci saranno indagini per capire meglio l'accaduto.