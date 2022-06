La torta al cioccolato ritirata dai supermercati: ansia per la salmonella, interviene il ministero (Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo avvertimento del ministero della Salute sui prodotti ritirati dai supermercati. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento del dicastero guidato da Roberto Speranza è una torta al cioccolato e al cocco, quella che presenta il marchio Elite. Il motivo del richiamo del prodotto è la possibile presenza di salmonella, una categoria che rientra nel rischio microbiologico. La BET KOSHER SAS di Alberto Terracina è l'operatore del settore alimentare a nome del quale il prodotto è commercializzato. "A livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti lotti prodotti antecedentemente al 29/04/2022 e le relative date di scadenza. Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo" si legge nell'avviso del ministero, che ricorda che la confezione del cibo in questione è quella da ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Nuovo avvertimento deldella Salute sui prodotti ritirati dai. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento del dicastero guidato da Roberto Speranza è unaale al cocco, quella che presenta il marchio Elite. Il motivo del richiamo del prodotto è la possibile presenza di, una categoria che rientra nel rischio microbiologico. La BET KOSHER SAS di Alberto Terracina è l'operatore del settore alimentare a nome del quale il prodotto è commercializzato. "A livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti lotti prodotti antecedentemente al 29/04/2022 e le relative date di scadenza. Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo" si legge nell'avviso del, che ricorda che la confezione del cibo in questione è quella da ...

