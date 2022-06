La Russia ancora contro l’Italia: «Sui media c’è una campagna contro di noi. Qui cresce la russofobia» (Di sabato 4 giugno 2022) «Il lancio da parte della Federazione Russa di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in Italia». Sono le parole che aprono un lungo post su Facebook pubblicato dall’ambasciata russa a Roma, riportando alcuni passaggi del rapporto del Ministero degli Affari Esteri di Mosca «sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero». Nel lungo post, la Russia denuncia «violazioni dei diritti dei cittadini russi» che vivono in Italia e «un’aperta campagna anti-russa da parte dei media italiani», nonché «la crescita di sentimenti russofobi nella società italiana». La denuncia contro i ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) «Il lancio da parte della Federazione Russa di un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in Italia». Sono le parole che aprono un lungo post su Facebook pubblicato dall’ambasciata russa a Roma, riportando alcuni passaggi del rapporto del Ministero degli Affari Esteri di Mosca «sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero». Nel lungo post, ladenuncia «violazioni dei diritti dei cittadini russi» che vivono in Italia e «un’apertaanti-russa da parte deiitaliani», nonché «la crescita di sentimenti russofobi nella società italiana». La denunciai ...

Advertising

_Nico_Piro_ : 100 giorni dopo la verità (inconfutabile) che “esistono un aggredito e un aggressore” può ancora essere strumentali… - rulajebreal : Nell 2017 Salvini ha firmato un accordo tra la Lega e Russia Unita di Putin che è ancora in vigore. Ora Salvini vuo… - _Nico_Piro_ : #1giugno finalmente è possibile fare un punto sulla situazione sul campo nella #guerra #Ucraina #Russia Perchè fina… - putino : 'La prima era per decidere se l'Ucraina sarebbe sopravvissuta o meno come Stato indipendente - e la Russia ha perso… - putino : Anche se la Russia dovesse prendere il controllo di tutto il Donbas, cosa che resta difficile a causa delle difese… -