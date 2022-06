La rivelazione di Romina Power | “Mia madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania” E Serena Bortone reagisce così

Advertising

Serena Bortone in imbarazzo. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda venerdì 3 giugno,Power. È lei, con uno dei suoi tanti aneddoti, a far arrossire la conduttrice di Rai 1. Figlia d'arte, la cantante è tornata a parlare dei genitori Tyrone Power e Linda Christian , due grandi ...... che si è raccontata a tutto tondo in un' intervista e proprio in quest'occasione ha lanciato un'importantePower rivela: 'Mia madre ha messo l'Lsd nel tè del Re di Giordania' ...Una rivelazione che ha suscitato ilarità in studio - dove era presente anche sua figlia Romina, tra gli ospiti fissi del programma in questa stagione - ma anche un certo imbarazzo, soprattutto da part ...Ma stavolta è stato un amore più maturo, più consapevole: “C’è stato il tempo per studiarsi a vicenda, con tutte le pause sul set. Romina Power compie 70 anni: “Non sono invecchiata, sono una sopravvi ...