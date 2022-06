La Repubblica sul mercato Juventus: c’è interesse per il centrale del City, Laporte (Di sabato 4 giugno 2022) Juventus alla ricerca di un difensore dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Oltre a Clement Lenglet del Barcellona, secondo la Repubblica, il Ds Federico Cherubini nel suo recente viaggio a Londra avrebbe chiesto informazioni al Manchester City per Aymeric Laporte. Il centrale spagnolo viene valutato dal club circa 40 milioni, un trattativa che si rivelerà non semplice per la società bianconera. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)alla ricerca di un difensore dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Oltre a Clement Lenglet del Barcellona, secondo la, il Ds Federico Cherubini nel suo recente viaggio a Londra avrebbe chiesto informazioni al Manchesterper Aymeric. Ilspagnolo viene valutato dal club circa 40 milioni, un trattativa che si rivelerà non semplice per la società bianconera. SportFace.

