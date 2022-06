La parlamentare inglese e il figlio in guerra: «Ha ucciso un comandante ceceno, si guardi le spalle» (Di sabato 4 giugno 2022) La Rosgvardia russa accusa il foreign fighter inglese Ben Grant di avere colpito il veicolo del comandante nella zona a Nord di Kharkiv Leggi su corriere (Di sabato 4 giugno 2022) La Rosgvardia russa accusa il foreign fighterBen Grant di avere colpito il veicolo delnella zona a Nord di Kharkiv

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: La parlamentare inglese e il figlio in guerra: «Si guardi le spalle, ha ucciso un comandante ceceno» - angiuoniluigi : RT @Corriere: La parlamentare inglese e il figlio in guerra: «Si guardi le spalle, ha ucciso un comandante ceceno» - News24_it : La parlamentare inglese e il figlio in guerra: «Ha ucciso un comandante ceceno, si guardi le spalle» - Corriere del… - paceinguerra : RT @Corriere: La parlamentare inglese e il figlio in guerra: «Si guardi le spalle, ha ucciso un comandante ceceno» - Luxgraph : La parlamentare inglese e il figlio in guerra: «Ha ucciso un comandante ceceno, si guardi le spalle» #corriere… -