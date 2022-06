La Nato avvia nuove esercitazioni nel Baltico: partecipano anche Svezia e Finlandia (Di sabato 4 giugno 2022) Stoccolma – Prendono il via domani nel Baltico esercitazioni militari della Nato con la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di Svezia e Finlandia, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. Le manovre di Baltops 2022 dureranno fino al 17 del mese. Continua, intanto, la battaglia in Ucraina, ecco le ultime news di oggi. Le forze armate ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk in direzione di Lysichansk. E’ quanto ha detto un portavoce del ministero della Difesa russo, secondo cui “le unità delle forze armate ucraine, dopo aver subito perdite importanti, in alcune unità fino al 90%, durante la battaglia si stanno ritirando”. La notizia è arrivata dopo che in mattinata lo Stato maggiore di Kiev aveva rivelato che la Russia sta inviando “nuove riserve” a Severodonetsk, contro cui “il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Stoccolma – Prendono il via domani nelmilitari dellacon la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. Le manovre di Baltops 2022 dureranno fino al 17 del mese. Continua, intanto, la battaglia in Ucraina, ecco le ultime news di oggi. Le forze armate ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk in direzione di Lysichansk. E’ quanto ha detto un portavoce del ministero della Difesa russo, secondo cui “le unità delle forze armate ucraine, dopo aver subito perdite importanti, in alcune unità fino al 90%, durante la battaglia si stanno ritirando”. La notizia è arrivata dopo che in mattinata lo Stato maggiore di Kiev aveva rivelato che la Russia sta inviando “riserve” a Severodonetsk, contro cui “il ...

