La Nations League per ripartire Contro la Germania Mancini scopre l’altra Italia

Quell'umiliazione subita Contro l'Argentina è stato forse un modo per chiudere definitivamente la pagina del post Europeo. A Wembley sono scesi in campo elementi che tutto hanno fatto in stagione, tranne che meritarsi l'azzurro: Pessina, Bernardeschi, Belotti per citarne tre. Loro, tra gli eroi della spedizione del 2021, meritavano una chance nella Finalissima, diretta conseguenza di quell'Italia-Inghilterra vinta ai rigori. Ora c'è la Nations League, un torneo che finirà a giugno del 2023 e che è sinonimo di futuro. Si parte con la Germania e il Ct Mancini ha le necessità di scoprire le carte e lasciarsi alle spalle ogni legame simbolico e affettivo con la rosa dell'Europeo. C'è una Nazionale da ricostruire. Contro i tedeschi, Mancini dovrebbe ...

