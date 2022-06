La mia laurea in filosofia: dieci anni per venti esami, tanta poesia e ‘mal di dandy’ (Di sabato 4 giugno 2022) Non sono un filosofo, sono laureato in filosofia, è una cosa diversa. Ci ho messo 10 anni per fare 19 esami e finalmente sono diventato dottore, dottore in filosofia, abilitato a camminare con uno stetoscopio al collo da applicare sull’anima delle persone. Mi sono laureato alla Statale di Milano. Che anni meravigliosi, passati a cazzeggiare con Ibrahim, Moussa e Mamadou, i miei amici africani che sostavano in via Festa del Perdono, carichi di collanine, braccialetti e colori sgargianti. Che personaggi, quanti aneddoti. Ricordo un ragazzo altissimo, con un mantello nero, era uno che veniva da fuori per suonare l’organo della cappella universitaria, nessuno ha mai saputo chi fosse veramente: un mistero. Ricordo un incontro con Alda Merini, era appena stato dato il Nobel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Non sono un filosofo, sonoto in, è una cosa diversa. Ci ho messo 10per fare 19e finalmente sono diventato dottore, dottore in, abilitato a camminare con uno stetoscopio al collo da applicare sull’anima delle persone. Mi sonoto alla Statale di Milano. Chemeravigliosi, passati a cazzeggiare con Ibrahim, Moussa e Mamadou, i miei amici africani che sostavano in via Festa del Perdono, carichi di collanine, braccialetti e colori sgargianti. Che personaggi, quanti aneddoti. Ricordo un ragazzo altissimo, con un mantello nero, era uno che veniva da fuori per suonare l’organo della cappella universitaria, nessuno ha mai saputo chi fosse veramente: un mistero. Ricordo un incontro con Alda Merini, era appena stato dato il Nobel ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Memento mori, oppure se state camminando in un bosco 'memento more' [dal blog di Ricky Farina] - ilfattoblog : Memento mori, oppure se state camminando in un bosco 'memento more' [dal blog di Ricky Farina] - GMRizzi : Foto contenuta nella mia tesi di laurea magistrale - SupportRossi46 : Lo farò con la mia seconda laurea un bacio ?????? - Passbutt : Come vorrei fosse la mia laurea: -