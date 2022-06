La madre della babysitter modenese che ha lanciato il bimbo: "Me l'hanno rovinata" (Di sabato 4 giugno 2022) Parla per la prima volta la mamma della tata che a Soliera ha lanciato dalla finestra il piccolo Tommaso di un anno. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Parla per la prima volta la mammatata che a Soliera hadalla finestra il piccolo Tommaso di un anno. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio

Advertising

martaottaviani : Povera Santa Madre Russia, povero popolo russo. Il tribunale della storia riconoscerà #Putin e il suo cerchio magic… - unstablelorenzo : mia madre litiga con il gatto e le da della 'troia patentata' - evavibora : ho fatto cadere la pietra nel lavandino e l’ho spaccato sinceramente se mia madre non spacca me entro la fine della giornata sono fortunata - romalifenews : L'uomo nonostante il divieto di allontanamento è tornato in casa della madre per pretendere altri soldi da giocare… - MarcoAu81 : @ilmessaggeroit Cojone...il doppio cognome della madre.. è comunque del padre di lei...quindi è sempre di un Maschi… -