La lotta di Greta per l’indipendenza | «I taxi mi rifiutano perché sono cieca | non fanno salire il mio cane guida» – L’intervista

Greta Carrara ha 30 anni, fa la copywriter e vive a Bergamo. Un pomeriggio sta per andare in visita da un amico: chiama il taxi di una compagnia privata per prenotare una corsa, ma l'autista si rifiuta di trasportarla. Prova allora a cambiare compagnia, ma anche stavolta si sente opporre un secco rifiuto. Greta, infatti, è cieca dalla nascita: per muoversi ha bisogno del suo cane guida, un labrador di nome Teo. «Il primo tassista che ho chiamato mi ha detto che non voleva trasportare cani. Diceva: "Perdono peli e dopo mi tocca pulire la macchina"», racconta Greta a Open. «La seconda compagnia invece ha usato un pretesto, dicendomi che la vettura era sprovvista di divisorio. Ma bisognerebbe attrezzarsi proprio per evitare di discriminare chi ha bisogno di questo tipo

