(Di sabato 4 giugno 2022) “Sono rimasto sorpreso anche io, mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di averee li abbiamo mandati a casa”. Queste le parole di Roberto Mancini nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Germania. Il Ct ha risposto a precisa domanda sul motivo per cui Manuele Mattiaavessero lasciato il ritiro della Nazionale. In mattinata è arrivato il comunicato ufficiale della, a difesa dei due suoi giocatori: “Lo Staff Medico della S.S.comunica che i calciatori Manuele Mattia, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertitodipreesistenti. Per tali ...

La Lazio chiarisce gli infortuni di Lazzari e Zaccagni: "Riacutizzazioni di problemi cronici". Ecco il comunicato biancoceleste ...