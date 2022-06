La golosità che ha cambiato le abitudini dell’occidente: ma conosci le misteriosi origini del cioccolato? (Di sabato 4 giugno 2022) L’avvento del cioccolato in Europa ha cambiato la storia moderna. Non è un’esagerazione. Allorquando i conquistatori portarono dalle Americhe questa misteriosa bevanda, gli europei furono immediatamente ammaliati. Ma non sapevano bene come interpretare la sua sostanza densa e profumata. Era una droga? Un alimento? Un prodotto da consumare amaro o dolce? Verso la metà del XVII secolo nacque un dibattito che interessò papi, filosofi, teologi, ambasciatori e persino re. Come interpretare il cioccolato? Era una bevanda (che i fedeli potevano bere durante i digiuni) o un dolce che implicava un peccato di gola? L’alimento celebre nel mondo derivato dai semi dell’albero del cacao… (Pixabay) – www.curiosauro.itDolce o amaro? I misteri del cioccolato Pare che monaci domenicani e carmelitani fossere i più intransigenti: non ... Leggi su curiosauro (Di sabato 4 giugno 2022) L’avvento delin Europa hala storia moderna. Non è un’esagerazione. Allorquando i conquistatori portarono dalle Americhe questa misteriosa bevanda, gli europei furono immediatamente ammaliati. Ma non sapevano bene come interpretare la sua sostanza densa e profumata. Era una droga? Un alimento? Un prodotto da consumare amaro o dolce? Verso la metà del XVII secolo nacque un dibattito che interessò papi, filosofi, teologi, ambasciatori e persino re. Come interpretare il? Era una bevanda (che i fedeli potevano bere durante i digiuni) o un dolce che implicava un peccato di gola? L’alimento celebre nel mondo derivato dai semi dell’albero del cacao… (Pixabay) – www.curiosauro.itDolce o amaro? I misteri delPare che monaci domenicani e carmelitani fossere i più intransigenti: non ...

lucianik1 : @venere_dirimmel @Naixke mi ha fatto ridere che hai visto la vena gonfia prima fel cinturino e la golosità professi… - VirnaBalanzin : @Ciffrato ?????? che astuzie si mettono in atto per la golosità, vero? ?????????? - ignis_60 : @MariangelaPira La vaschetta di gelato è un veicolo universale. Unico neo: quando la si toglieva dal freezer con go… - 123Ciliegia : @pbrex668 Bravoooo Paolo!!! Quelle si che sono golosità!!?????? - LaVillana11 : So che il latte è buono, ma non voltatevi dall'altra parte solo per sfamare la vostra golosità. Ci sono alternativ… -

Bagatti Market ... Dj set e Serate a Tema Corner Dolci Golosità e Gelateria Giovedì sera Un Drink nel Bosco: Cocktail ... Oltre che a piedi ed in bicicletta, puoi raggiungerci in auto (ci sono tanti parcheggi nelle ... Anguriara con Mercatino ... nel Piazzale della Parrocchia di San Matteo dalle ore 19:00 alle ore 24:00 l'Anguriara con Mercatino, che prevede oltre il Chiosco per la vendita di Anguria e altre Golosità, la presenza di ... CheCucino.it ... Dj set e Serate a Tema Corner Dolcie Gelateria Giovedì sera Un Drink nel Bosco: Cocktail ... Oltrea piedi ed in bicicletta, puoi raggiungerci in auto (ci sono tanti parcheggi nelle ...... nel Piazzale della Parrocchia di San Matteo dalle ore 19:00 alle ore 24:00 l'Anguriara con Mercatino,prevede oltre il Chiosco per la vendita di Anguria e altre, la presenza di ... Frittelle di mele super light: pochissime calorie per una golosità da concedersi sempre