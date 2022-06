La Germania fissa il salario minimo a 12 euro l’ora

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 giugno 2022) Dopo la Spagna anche lasale in cattedra e al Governo Draghi rifila una nuova lezione in tema di welfare e lavoro. Il parlamento tedesco ha deciso che dal prossimo 1° ottobre illegale salirà a 12. Attualmente è di 9,82. A luglio salirà a 10,45. In Italia il M5S ha depositato da tempo un disegno di legge per introdurre ilIn autunno il nuovo ritocco verso l’alto. E in Italia, si chiede il M5S che ha da tempo depositato a prima firma Nunzia Catalfo (ex ministro del Lavoro) un disegno di legge per introdurre il, che succede? Per ora è tutto in stallo. Il Belpaese non è solo uno dei pochissimi Stati membri Ue a non avere una legge ...