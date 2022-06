La denuncia del Papa: “I tagli alla sanità sono un oltraggio all’umanità” (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – I tagli alla sanità sono un “oltraggio all’umanità”. A denunciarlo, senza mezzi termini, è Papa Francesco, rinnovando il suo appello affinché siano garantite le cure a tutti e il sistema sanitario continui ad essere gratuito. “Anche in campo sanitario – dice il Pontefice ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, i dirigenti della Confederazione Federsanità – è frequente la tentazione di far prevalere vantaggi economici o politici di qualche gruppo a discapito della maggior parte della popolazione. E questo vale anche sul piano dei rapporti internazionali”. “Il diritto fondamentale alla tutela della salute – cito dalla Nuova Carta degli ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – Iun “”. Arlo, senza mezzi termini, èFrancesco, rinnovando il suo appello affinché siano garantite le cure a tutti e il sistema sanitario continui ad essere gratuito. “Anche in campo sanitario – dice il Pontefice ricevendo in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, i dirigenti della Confederazione Feder– è frequente la tentazione di far prevalere vantaggi economici o politici di qualche gruppo a discapito della maggior parte della popolazione. E questo vale anche sul piano dei rapporti internazionali”. “Il diritto fondamentaletutela della salute – cito dNuova Carta degli ...

