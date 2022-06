La demolizione dei fatti e di quel che resta dell’editoria

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 giugno 2022) Ho sempre creduto che la soglia dell’adultità fosse a quarant’anni: tuttolo che fai prima non vale, non fa media, non è rilevante (sì, lo so: Orson Welles e altre dodici eccezioni che corriamo tutti a citare). Ora, però, guardandomi intorno e vedendone l’abuso e il trionfo a trent’anni dalla sua prima apparizione in un articolo di giornale, mi chiedo se si possa dichiarare adulto il concetto di post-verità, evidentemente pronto a passare dal campionato delle brillanti promesse alo dei soliti stronzi. Ladeiè cominciata con la sparizione dei numeri. L’ultimo posto in cui sono rimasti sono le dirette Instagram: qualche settimana fa il più importante attore italiano era in diretta con l’account Instagram del più venduto quotidiano italiano, e insieme totalizzavano ben quattrocento ...