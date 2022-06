La Cnn: Usa, Ue e Regno Unito si incontrano per discutere sulla fine della guerra in Ucraina. Sul tavolo anche il piano italiano (Di sabato 4 giugno 2022) La Cnn ha pubblicato sul suo portale una ricostruzione secondo cui nelle ultime settimane gli Stati Uniti avrebbero avviato colloqui regolari con Regno Unito e Unione europea per pensare ai possibili scenari di un cessate il fuoco in Ucraina. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a un accordo di negoziato da proporre poi a Kiev. L’Ucraina non sarebbe coinvolta direttamente in questa discussione. Sul tavolo ci sarebbe anche il piano proposto per l’Italia che prevede tra le altre cose la neutralità militare dell’Ucraina: il Paese potrà godere al massimo di qualche forma di garanzia internazionale. Sul modo con cui uscire dalla guerra non c’è ancora una soluzione chiara. La stessa Cnn riporta infatti il parere di due funzionari ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) La Cnn ha pubblicato sul suo portale una ricostruzione secondo cui nelle ultime settimane gli Stati Uniti avrebbero avviato colloqui regolari cone Unione europea per pensare ai possibili scenari di un cessate il fuoco in. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a un accordo di negoziato da proporre poi a Kiev. L’non sarebbe coinvolta direttamente in questa discussione. Sulci sarebbeilproposto per l’Italia che prevede tra le altre cose la neutralità militare dell’: il Paese potrà godere al massimo di qualche forma di garanzia internazionale. Sul modo con cui uscire dallanon c’è ancora una soluzione chiara. La stessa Cnn riporta infatti il parere di due funzionari ...

