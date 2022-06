La Cina vieta le veglie per l'anniversario del massacro di piazza Tiennamen (Di sabato 4 giugno 2022) Sono passati 33 anni da quando l'esercito cinese aprì il fuoco contro i dimostranti, studenti operai e intellettuali che chiedevano riforme politiche ed economiche. Migliaia furono le vittime. Anche a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) Sono passati 33 anni da quando l'esercito cinese aprì il fuoco contro i dimostranti, studenti operai e intellettuali che chiedevano riforme politiche ed economiche. Migliaia furono le vittime. Anche a ...

Advertising

befgroup : La #Cina vieta il sorvolo del cielo agli aerei russi #import #export #logistica #trasporti #spedizioni #shipping… - Donatella_Cina_ : RT @Piu_Europa: Il carcere non è un posto per bambini. La Camera ha approvato un ddl che vieta che le madri e i figli conviventi di età inf… - Yojmto : RT @lanf64: Ucraina, scontro #Parsi-#Travaglio su La7. #Parsi “Lei non conosce la #Costituzione” che non vieta l'invio di armi a chi ha dir… - CarloLimonta : RT @lanf64: Ucraina, scontro #Parsi-#Travaglio su La7. #Parsi “Lei non conosce la #Costituzione” che non vieta l'invio di armi a chi ha dir… - ultimo1973 : RT @lanf64: Ucraina, scontro #Parsi-#Travaglio su La7. #Parsi “Lei non conosce la #Costituzione” che non vieta l'invio di armi a chi ha dir… -