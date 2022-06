La chiamata su TikTok, poi coltellate, furti e maxi rissa: baby gang scatenate a Peschiera del Garda (video) (Di sabato 4 giugno 2022) Si è trasformato in una maxi rissa, con tanto di intervento anti sommossa della celere, il raduno del 2 giugno di centinaia di giovani arrivati da tutto il Nord a Peschiera del Garda, tramite una convocazione su TikTok. A far scoppiare la scintilla, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un tentativo di furto, uno dei tanti che si sono verificati in una giornata caratterizzata da vandalismi contro automobili e strutture commerciali, aggressività verso le famiglie presenti in spiaggia e musica a tutto volume. Una sorta di rave diurno convocato tramite social I fatti si sono verificati nel tratto di spiaggia libera tra il lido Campanello e il lido Pioppi, una zona solitamente frequentata da un turismo molto tranquillo. Il 2 giugno, invece, un’orda di circa 2500 ragazzi è calata sulla zona, convocata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Si è trasformato in una, con tanto di intervento anti sommossa della celere, il raduno del 2 giugno di centinaia di giovani arrivati da tutto il Nord adel, tramite una convocazione su. A far scoppiare la scintilla, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un tentativo di furto, uno dei tanti che si sono verificati in una giornata caratterizzata da vandalismi contro automobili e strutture commerciali, aggressività verso le famiglie presenti in spiaggia e musica a tutto volume. Una sorta di rave diurno convocato tramite social I fatti si sono verificati nel tratto di spiaggia libera tra il lido Campanello e il lido Pioppi, una zona solitamente frequentata da un turismo molto tranquillo. Il 2 giugno, invece, un’orda di circa 2500 ragazzi è calata sulla zona, convocata ...

