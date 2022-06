La calda estate di Zaniolo: il rinnovo con la Roma è in stand-by. Milan e Juventus studiano l’offerta (Di sabato 4 giugno 2022) Un rebus da cui dipendono gran parte degli sviluppi del mercato in Serie A. Il futuro di Nicolò Zaniolo tiene in ansia i tifosi della Roma e accende le fantasie di juventini e Milanisti, pronti ad accogliere a braccia aperte il classe ’99. Il suo contratto con i giallorossi scade a giugno 2024 e a Trigoria c’è in agenda un incontro con l’agente Claudio Vigorelli per fare il punto della situazione, ma fino a settembre la questione rinnovo non entrerà nel vivo. Tempistiche non entusiasmanti per l’entourage del giocatore che, già da tempo, avrebbe voluto avviare le trattative per estendere l’accordo con la Roma e ritoccare l’ingaggio del numero 22. Per rinnovare Zaniolo chiede un ingaggio di almeno 4.5 milioni e la garanzia di essere al centro del progetto di José Mourinho. Il gm ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Un rebus da cui dipendono gran parte degli sviluppi del mercato in Serie A. Il futuro di Nicolòtiene in ansia i tifosi dellae accende le fantasie di juventini eisti, pronti ad accogliere a braccia aperte il classe ’99. Il suo contratto con i giallorossi scade a giugno 2024 e a Trigoria c’è in agenda un incontro con l’agente Claudio Vigorelli per fare il punto della situazione, ma fino a settembre la questionenon entrerà nel vivo. Tempistiche non entusiasmanti per l’entourage del giocatore che, già da tempo, avrebbe voluto avviare le trattative per estendere l’accordo con lae ritoccare l’ingaggio del numero 22. Per rinnovarechiede un ingaggio di almeno 4.5 milioni e la garanzia di essere al centro del progetto di José Mourinho. Il gm ...

Advertising

domthewizard : Il rubinetto è come la vita: se in inverno apri l'acqua calda esce fredda, se in estate apri l'acqua fredda esce ca… - _feedeeb : RT @dvdtss_: la doccia si fa calda anche in estate. - xkyahstorm : la cosa migliore dell’estate è la macedonia di frutta fresca in una giornata calda - Sottintensa : RT @dvdtss_: la doccia si fa calda anche in estate. - _Lilania : mi sembra di essere dentro un forno, non la passo un’estate calda così io ve lo dico, mi arrendo prima -