Kiev, ripresa colloqui solo dopo rafforzamento sul terreno (Di sabato 4 giugno 2022) Il negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato che Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l'aiuto di nuove forniture di armi dall'Occidente prima di riprendere i colloqui di pace ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Il negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato chevuole rafforzare le sue posizioni sulcon l'aiuto di nuove forniture di armi dall'Occidente prima di riprendere idi pace ...

Advertising

iconanews : Kiev, ripresa colloqui solo dopo rafforzamento sul terreno - BK63805720 : RT @daniel_sempere1: ??<LA RUSSIA NON STA IMPEDENDO L'ESPORTAZIONE DI GRANO DALL'UCRAINA> ?? Putin ha garantito un passaggio sicuro alle navi… - CaterinaBlange3 : RT @daniel_sempere1: ??<LA RUSSIA NON STA IMPEDENDO L'ESPORTAZIONE DI GRANO DALL'UCRAINA> ?? Putin ha garantito un passaggio sicuro alle navi… - Pietro12846794 : RT @daniel_sempere1: ??<LA RUSSIA NON STA IMPEDENDO L'ESPORTAZIONE DI GRANO DALL'UCRAINA> ?? Putin ha garantito un passaggio sicuro alle navi… - livic751 : RT @daniel_sempere1: ??<LA RUSSIA NON STA IMPEDENDO L'ESPORTAZIONE DI GRANO DALL'UCRAINA> ?? Putin ha garantito un passaggio sicuro alle navi… -