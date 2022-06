Kazakistan | voto su Costituzione | momento storico o referendum su Tokayev?

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina, la presenza ‘ingombrante’ di Russia e Cina ai confini e uncostituzionale che, nelle intenzioni del presidente Kassym-Jomart, promette di cambiare radicalmente il quadro istituzionale. Ilsi avvicina aldi domani con la forte convinzione da parte dell’elite politica di essere alla vigilia di una vera e propria svolta. Un “”, ripetono politici e burocrati. “Questodi sicuro non ci allontana dall’Europa”, spiega all’Adnkronos il segretario di Stato del, Erlan Karin, secondo cui le elezioni confermeranno la vicinanza tra due “partner” che hanno già una consolidata “cooperazione economica”. “Certamente questopermette di ...

