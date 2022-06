Katia Ricciarelli | Dietrofront all’ultimo minuto: salta il contratto tv (Di sabato 4 giugno 2022) La soprano Katia Ricciarelli rifiuta la proposta bomba in RAI: dopo le numerose indiscrezioni, arriva il due di picche. Katia Ricciarelli (fonte youtube)La cantante lirica Katia Ricciarelli è stata uno dei volti più iconici dell’ultima edizione del “GF Vip”. La talentuosa performer ha affrontato molti fantasmi dentro alla casa di Cinecittà, in primis il distacco con il suo cagnolino. Dopo aver smaltito l’esperienza nel reality di Canale 5, la soprano è risultata candidata come protagonista alla prossima edizione, in uscita a settembre, del “Tale e quale show“. La stessa Katia aveva dichiarato di non disdegnare l’ingaggio, considerandolo una sfida personale. Essendo un talent imitativo, è infatti necessario modificare stile e timbro nel canto, allenamento assai faticoso ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 giugno 2022) La sopranorifiuta la proposta bomba in RAI: dopo le numerose indiscrezioni, arriva il due di picche.(fonte youtube)La cantante liricaè stata uno dei volti più iconici dell’ultima edizione del “GF Vip”. La talentuosa performer ha affrontato molti fantasmi dentro alla casa di Cinecittà, in primis il distacco con il suo cagnolino. Dopo aver smaltito l’esperienza nel reality di Canale 5, la soprano è risultata candidata come protagonista alla prossima edizione, in uscita a settembre, del “Tale e quale show“. La stessaaveva dichiarato di non disdegnare l’ingaggio, considerandolo una sfida personale. Essendo un talent imitativo, è infatti necessario modificare stile e timbro nel canto, allenamento assai faticoso ...

