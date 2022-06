Juventus, trovato il vice Vlahovic: è forte e costa poco (Di sabato 4 giugno 2022) La Juventus rischia di dover rifondare l’attacco con la società che sembra aver trovato il profilo giusto come vice Vlahovic. Una rivoluzione offensiva; la Juventus rischia di dover operare in modo consistente per quanto riguarda l’attacco considerando gli addii, a parametro zero, di Dybala e Bernardeschi, il probabile mancato riscatto di Morata e un Kean che potrebbe essere ceduto vista la stagione non proprio indimenticabile. Tra gli obiettivi della società troviamo sicuramente un centravanti che possa fare da vice Vlahovic e permettere al serbo di non dover disputare un numero infinito di partite. Diversi i nomi monitorati dalla dirigenza con Raspadori che sembra essere in cima alla lista visto la duttilità del giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di prima ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 giugno 2022) Larischia di dover rifondare l’attacco con la società che sembra averil profilo giusto come. Una rivoluzione offensiva; larischia di dover operare in modo consistente per quanto riguarda l’attacco considerando gli addii, a parametro zero, di Dybala e Bernardeschi, il probabile mancato riscatto di Morata e un Kean che potrebbe essere ceduto vista la stagione non proprio indimenticabile. Tra gli obiettivi della società troviamo sicuramente un centravanti che possa fare dae permettere al serbo di non dover disputare un numero infinito di partite. Diversi i nomi monitorati dalla dirigenza con Raspadori che sembra essere in cima alla lista visto la duttilità del giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di prima ...

