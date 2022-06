Juventus, ‘A Bola’: lo Sporting Lisbona vuole Israel, portiere dell’Under 23 (Di sabato 4 giugno 2022) I giovani della Juventus Under 23 fanno gola all’estero. Secondo “A Bola”, lo Sporting Lisbona avrebbe presentato un’offerta vicina al milione di euro per Franco Israel, 22enne portiere uruguaiano che ha difeso i pali della seconda squadra bianconera. A Lisbona attendono ora una risposta ma la Juve vorrebbe garantirsi una percentuale su un’eventuale cessione futura. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) I giovani dellaUnder 23 fanno gola all’estero. Secondo “A Bola”, loavrebbe presentato un’offerta vicina al milione di euro per Franco, 22enneuruguaiano che ha difeso i pali della seconda squadra bianconera. Aattendono ora una risposta ma la Juve vorrebbe garantirsi una percentuale su un’eventuale cessione futura. SportFace.

